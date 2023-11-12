بطولة إسبانيا: جيرونا يواصل انتفاضته وتشبثه بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - مدريد: واصل جيرونا، مفاجأة الموسم، انتفاضته وتشبث بالصدارة عندما قلب تخلفه أمام مضيفه رايو فايكانو إلى فوز 2 1 السبت في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان فريق العاصمة رايو فايكانو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه ألفارو غارسيا (5)، لكن الفريق الكاتالوني رد بهدفي الأوكراني أرتيم دوفبيك (42) والبرازيلي سافيو (65).

ونجح جيرونا في قلب الطاولة على رايو فايكانو الذي كان أسدى له خدمة كبيرة في المرحلة الماضية عندما أسقط جاره ومضيفه ريال مدريد في فخ التعادل السلبي وحرمه من مشاركة النادي الكاتالوني في الصدارة.

وهو الفوز الحادي عشر لجيرونا هذا الموسم والخامس توالياً منذ سقوطه الوحيد حتى الآن هذا الموسم أمام ريال مدريد 0 3 في المرحلة الثامنة.

وعزز جيرونا موقعه في الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق خمس نقاط امام ريال مدريد الذي يستضيف فالنسيا لاحقا.

في المقابل، فشل رايو فايكانو في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة (تعادلان وخسارة) فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، علما أنه سيلاقي برشلونة حامل اللقب في المرحلة الرابعة عشرة عقب النافذة الدولية وتحديدا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ونجح غارسيا في منح التقدم لرايو فايكانو مستغلا كرة مرتدة من قدم زميله ايسي بالاسون عندما حاول لاعب الوسط الفنزويلي يانخل هيريرا تشتيتها فتهيأت أمامه داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (5).

وأبعد حارس المرمى الأرجنتيني باولو كاسانيغا تسديدة عكسية زاحفة لقائد رايو فايكانو أوسكار فالنتين من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (8).

وأنقذ المدافع الفرنسي فلوريان لوجون مرماه من هدف محقق بإبعاده كرة بالمكعب للأوكراني أرتيم دوفبيك من باب المرمى فارتطمت بالقائم الايسر قبل أن يشتتها زميله الروماني أندري راسيو(22).

وأبعد حارس مرمى فايكانو الدولي المقدوني الشمالي ستولي ديميترييفسكي بصعوبة كرة قوية لإيفان مارتين من خارج المنطقة (38).

ونجح جيرونا في إدراك التعادل عندما توغل الأوكراني الآخر فيكتور تسيغانكوف من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية الى مواطنه دوفبيك الذي هيأها لنفسه وسددها بيسراه على يسار الحارس ديميترييفسكي (42).

وهو الهدف السابع لدوفبيك هذا الموسم فلحق بالثلاثي الفارو موراتا والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) وجيرارد مورينو (فياريال) الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق ثلاث أهداف خلف المتصدر نجم ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام.

وكاد دوفبيك يمنح التقدم للضيوف بتسديدة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ديميترييفسكي (45+5).

وكان رايو فايكانو الافضل مطلع الشوط الثاني وكاد يهز الشباك مجددا عندما تلقى المدافع الاوروغوياني ألفونسو إسبينو كرة داخل المنطقة من الارجنتيني أوسكار تريخو فسددها قوية ابعدها مواطنه الحارس كاسانيغا الى ركنية (53).

وتابع كاسانيغا تألقه وأبعد بصعوبة تسديدة قوية زاحفة لبالاسون من خارج المنطقة الى ركنية (54).

وحرم القائم الايمن سيرخيو كاميو من اضافة الهدف الثاني برد كرته الرأسية من مسافة قريبة، ثم حرمت العارضة تريخو من تسديدة من داخل المنطقة (55).

ونجح سافيو في منح التقدم لجيرونا عندما استغل كرة مرتدة من الحارس ديميترييفسكي اثر تسديدة من مسافة قريبة لدوفبيك (65).

ويلعب لاحقا أيضا ألميريا مع ريال سوسييداد، وغرناطة مع خيتافي، وأوساسونا مع لاس بالماس.