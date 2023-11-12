الامارات | كريستيانو رونالدو يقود النصر الى فوز جديد في الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النصر نتائجه الإيجابية وحقق فوزاً مستحقاً عندما تغلب على مضيفه الوحدة 3-1 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، وتناوب على تسجيل ثلاثية النصر، البرازيلي اليكس تيليس (11) وعبد الإله العمري (39) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (49) بينما سجل هدف الوحدة، البرازيلي انسيلمو دي مورايش (81).

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين تراجع الوحدة للمركز التاسع برصيد 16 نقطة، ورغم البداية الجيدة للوحدة الذي كان الطرف الأفضل، إلا أن النصر نجح في التسجيل عندما صوب تيليس كرة من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين الحارس المغربي منير المحمدي (11).

ومن كرة عرضية عزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما ارتقى العمري فوق الجميع ولعب الكرة برأسه على يسار المحمدي (39). وبعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عزز النصر تقدمه بهدف ثالث عندما أخطأ دفاع الوحدة في إعادة الكرة للحارس ليخطفها رونالدو ويضعها بكل هدوء على يسار المحمدي (49).

ومن كرة عرضية قلص الوحدة الفارق عندما تابع دي مورايش كرة عرضية لعبها برأسه على يسار نواف العقيدي (81).