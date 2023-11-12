الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حارس

حرص حارس مرمى في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، على حضور تدريبات المنتخب الوطني من المدرجات وتشجيع زملائه اللاعبين، على الرغم من خروجه من القائمة الأخيرة للمدرب البرتغالي باولو بينتو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لـ«الأبيض» أمام نيبال في التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

استبعاد

استقرت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على استبعاد لاعب أجنبي من قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية عقب الإصابة القوية التي تعرض لها، خصوصاً أنه سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات في مارس المقبل، إذ تتجه للتعاقد مع بديل في يناير المقبل.

اتصالات

توقف عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري المحترفين عن الرد على اتصالات وكيل أعمال لاعبين، بسبب اعتقاده أن الوكيل سرّب خبراً بأن لاعباً أجنبياً ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ما أسهم في تلقي اللاعب عروضاً من أندية منافسة، وتمسّكه بزيادة عقده للبقاء مع الفريق.