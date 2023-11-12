الامارات | انطلاق كأس غرب آسيا لـ «تنس الشباب» في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، منافسات الدور التمهيدي لكأس غرب آسيا للتنس للشباب، التي تقام في الفجيرة، والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحادان الدولي والإماراتي للتنس، وتقام منافساتها في نادي التنس بالفجيرة. وتشهد البطولة مشاركة ثلاثة لاعبين مواطنين هم: مروان ناصر، وخالد فريدوني، وعبدالرحمن عدنان.

ونظم اتحاد التنس معسكراً إعدادياً في الفجيرة بإشراف مدرب المنتخب، التونسي هشام براملي، استعداداً للبطولة.

وقال الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، في تصريح صحافي: «إضافة إلى كأس غرب آسيا، ستكون هناك أربع بطولات مقبلة، حيث ستقام بطولة السوق الحرة دبي في 20 الجاري، ثم بطولة ستقام في الفجيرة بتاريخ الثامن من يناير، وبطولتان في دبي يومي 15 و22 ينايرالمقبل».