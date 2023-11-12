الامارات | تأهل دبا الفجيرة و«الجزيرة الحمراء» في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق دبا الفجيرة إلى الدور التمهيدي الثالث الخاص بأندية الدرجة الأولى، في بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه العروبة 3-0.

وسجل لفريق دبا الفجيرة، البرازيلي واندرسون مورا (هدفان) في الدقيقتين 38 و45، ومواطنه بيدرو هنريكو في الدقيقة 76.

وتأهل «الجزيرة الحمراء» إلى الدور التمهيدي الثالث بفوزه على الذيد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة.

وسجل للجزيرة الحمراء لاعب الذيد، سبيل المدني، من خطأ في مرماه في الدقيقة 32، والبرازيلي فيكتور هنريك في الدقيقة 83، والأرجنتيني بريان فنيوجليو في الدقيقة 90+1.

وتتواصل المباريات في الرابعة و40 دقيقة مساء اليوم، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي دبا الحصن بملعبه مع «سيتي»، والعربي مع ضيفه «غلف إف سي».