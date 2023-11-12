الامارات | ذهبيتان لمنتخب التجديف في بطولة آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نجوم المنتخب الوطني ونادي الحمرية ميداليتين ذهبيتين في بطولة آسيا للتجديف، أمس، بمدينة تشينغداو الصينية.

وجاء الإنجاز عن طريق البطل حمد المطروشي في فئة الفردي، والثنائي أحمد خميس الحمادي وخميس غانم الشامسي في «الزوجي».

وأعرب اللاعبون والمدرب الكابتن سيد علي عن سعادتهم بهذا الإنجاز التاريخي، الذي أهدوه للقيادة الرشيدة والدولة، فضلاً عن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الحمرية.

من جهته، هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، حميد حسن الشامسي، منتخب الإمارات ولاعبي النادي للتجديف، على إنجازهم غير المسبوق، مشدداً على أهمية الإنجاز في رفع اسم الرياضة الإماراتية، والمضي قدماً في تحقيق ألقاب جديدة في رياضة التجديف.