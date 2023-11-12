الامارات | نجاح كبير لبطولة «البولينغ» في «دورة الشيخة هند للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة البولينغ نجاحاً كبيراً ومنافسات قوية ضمن النسخة الـ11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات». وفازت سارة الملا من «بنك أبوظبي الأول» بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها ميرة شبيب من «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب»، ثم في المركز الثالث مريم مبارك من «شرطة دبي»، وفي فئة المقيمات، فازت سمانثا حنان من شركة إيزي جينيريتور بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون من (فلافوريك)، ثم ثالثة ليدي ليز آن من (فيم).

وتشهد الدورة مشاركة أكثر من 1000 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر منافساتها حتى 20 الجاري، وتتضمن هذا العام تنظيم سبع بطولات رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

وتتواصل منافسات بطولة البادل، التي انطلقت أول من أمس في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتنافس فيها اللاعبات ضمن فئتين، هما فئة المواطنات وفئة المقيمات، وتستمر البطولة إلى 12 نوفمبر الجاري، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة غداً في نادي النصر الرياضي وتستمر إلى 16 الجاري، وتتضمن المنافسة في فئتي المواطنات والمقيمات.