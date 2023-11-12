الامارات | فوز مليحة والعين في انطلاق دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريقا مليحة والعين، أول من أمس، انتصارين مستحقين في افتتاح النسخة الـ47 من دوري كرة اليد، عقب فوز مليحة على ضيفه النصر بنتيجة (31-29)، والعين خارج دياره على الوصل (24-22)، وذلك ضمن الجولة الأولى من ذهاب الدور التمهيدي.

وعرف مليحة كيفية إنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق ثلاثة أهداف (14-11)، ما جعله يحافظ على تقدمه طوال مجريات الشوط الثاني، والخروج فائزاً بواقع (31-29). وعانى العين لإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين على الوصل (13-11)، والحفاظ على الفارق خلال الشوط الثاني، وحسم المباراة لمصلحته (24-22).