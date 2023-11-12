مباراة أسطورية تجمع رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير سعودية اليوم عن اقتراب هيئة الترفيه من الاتفاق مع نادي إنتر ميامي الأمريكي للمشاركة في كأس موسم الرياض ليكون ثالث الفرق المشاركة بالحدث.

أكدت المصادر أن المسئولين في هيئة الترفيه تواصلوا مع النادي الأمريكي للمشاركة في كأس موسم الرياض بكامل نجومه وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ذكرت التقارير أن التوصل لاتفاق حول مشاركة إنتر ميامي يشكل عامل قوة كبير لموسم الرياض، إذْ ستجمع المباراة بين النصر VS إنتر ميامي، والتي بدورها تشهد صراعًا جانبيًا بين كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي.

اقترب موسم الرياض من التوقيع رسميًا مع نادي إنتر ميامي ليكون ثالث فرق بطولة كأس موسم الرياض ويتبقى فقط تفاصيل بسيطة لمشاهدة مواجهة تاريخية بين الأسطورتين رونالدو ضد ميسي.

رونالدو هداف الدوري السعودي:

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر صدارته في جدول هدافي الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد هدفه اليوم في باك الوحدة.

قاد رونالدو فريقه النصر لفوز مستحق على الوحدة بثلاثية مقابل هدف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

ينفرد رونالدو بإرادة الهدافين برصيد ١٣ هدفًا بمعدل هدف لكل مباراة بالموسم الحالي، ويأتي الكسندر ميتروفيتش في المركز الثاني بفارق ٣ أهداف وفي المركز الثالث يأتي تاليسكا وكريم بنزيما برصيد ٨ أهداف.