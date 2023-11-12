الريال ضد فالنسيا.. الملكي يضرب الخفافيش بخماسية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فالنسيا بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز

سجل داني كارفاخال هدف التقدم للفريق الملكي مبكرًا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ثم أضاف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق الملكي سيطرته على مجريات اللقاء وسجل 3 أهداف أخرى بأقدام فينيسيوس جونيور و رودريجو "هدفين"، بينما سجل هوغو دورو هدف فالنسيا الوحيد في المباراة.

بهذا الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة 32 ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما توقف رصيد فالنسيا 18 نقطة في المركز التاسع بالليجا.