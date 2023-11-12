نجم الأهلي السابق ينتقد كولر بعد التعادل مع الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بعد التعادل مع الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر مع الأهلي في هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كان شايل من على كولر مشاكل الفريق، وحجة الإرهاق دي غريبة احنا لسة في بداية الموسم، التغييرات كتير في التشكيل، وعبد المنعم ازاي يقعد انهاردة أمام الجونة؟"

واصل: "إراحة عبد المنعم بالنسبة لي علامة استفهام والأهلي استسهل مباراة الجونة وفرط في نقطتين"، واختتم: "الأهلي هو من يصنع المدربين وليس العكس"

الأهلي يسقط في فخ تعادل أمام الجونة :

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن.