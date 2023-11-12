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"أهلاوي ".. ماذا قال مرتضى منصور عن بيومي فؤاد؟ (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وأثناء حديثه عن الفنان بيومي فؤاد، قال رئيس نادي الزمالك السابق: " بيومي ده أهلاوي وحمى وبيني وبينه يعني مش طايقه".

وأشار "منصور" إلى أنه كان من المفترض أن يعتذر محمد سلام في السر.

يذكر أن حسين لبيب فاز بمنصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الأخيرة للنادي التي أجريت الشهر الماضي.

@mortadamansour.2

من وجهة نظري مش وقت تصفيه حسابات قصه محمد وبيومي فؤاد♬ الصوت الأصلي - مرتضى منصور

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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