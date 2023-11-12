موعد مباراة صن داونز والوداد في نهائي الدوري الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

حقق فريق الوداد المغربي الفوز في مباراة الذهاب على حساب فريق ماميلودي صن داونز، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بدوري السوبر الافريقي.

وفاز الواداد على صن داونز لهدفيم لهدف، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

وتأهل صن داونز لنهائي دوري السوبر الافريقي بعد تخطي فريق الأهلي بالفوز في مباراة الذهاب في جنوب افريقيا بهدف دون رد، والتعادل سلبيا في القارة.

وتأهل الوداد لنهائي دوري السوبر الافريقي بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية ٥/٤، بعد انتهاء مدموع المباراتين بنتيجة 1/1.

موعد مباراة صن داونز والوداد:

يحل الوداد ضيفا على صن داونز في إياب الدوري الأفريقي، يوم الأحد 12 نوفمبر في المباراة التي ستقام في الثالثة عصراً، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.

ويحتاج الوداد للفوز لهدف واحد لضمان الحصول على اول نسخة من بطولة الدوري الأفريقي.

وتذاع المباراة على قنوات قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.