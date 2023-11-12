"بعد الدبدوب لازم أتصالح".. معجبة توجه رسالة إلى نجم الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت إحدى معجبات نجم الزمالك، عبد الله جمعة، رسالة إليه عبر خاصية "القصص القصيرة" لحسابها الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وشارك معه صورة "دبوب"، وعلقت: "بعد الدبدوب ده لازم أتصالح خلاص، بحبك".

يذكر أن عبد الله جمعة شارك في مباراة الزمالك وبيراميدز في دور نصف نهائي كأس مصر، ونجع "الأبيض" في الصعود للنهائي لملاقاة النادي الأهلي.

ولم يحدد اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر حتى الآن.

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