علاء عبد العال: الجونة حقق نتائج أفضل من أندية صرفت الملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

وجه علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، الشكر للاعبين على الأداء الجيد أمام الأهلي الذي يلعب دائمًا على الفوز، مؤكدا أن الفريق كان يستطيع تسجيل أكثر من هدف والفوز بالمباراة.

وأضاف عبد العال، في تصريحات تلفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس،اليوم السبت، أنه في الشوط الأول كان الفريق قويًا ولم نهتز بعد دخول مرمانا هدف، متابعا: "قلت للاعيبه استمروا ولا تخافوا، وأشركت 6 لاعبين للمرة الأولى لم يلعبوا من قبل أمام الاهلي".

وأوضح أنه في الشوط الثاني بعد طرد أحمد محمود الفريق تعرض لضغط كبير من لاعبي الاهلي، لكن نجحنا في اغلاق مفاتيح لعب الأهلي، ولم ندافع طوال اللقاء، وكنا ندًا للأهلي بشكل قوي.

وأكد أن الفريق نجح في الخروج من المباراة بعدم الهزيمة، وكان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف في شباك الأهلي، مشيرا إلي أن الجونة يقدم مستوى ونتائج أفضل من أندية صرفت الملايين.

وانتهت مباراة الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.