سيف زاهر عن اشتباكات جماهير الأهلي: "كانوا محتاجين حد يحجز ما بينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

علق الاعلام الرياضي سيف زاهر على واقعه اشتباكات جماهير النادي الاهلي في مباراه الاهلي والجونه مساء اليوم السبت.

وقال زاهر في تصريحات لبرنامج اون تايم سبورت على فضائيه اون تايم سبورتس ان جمهور الأهلي كبير وعظيم ودائما رقم واحد لكن المخطئ سوف يحاسب.

واضاف أن الدولة تدعم الجمهور الملتزم حريصة على ادخال الجماهير في مباريات الاهلي والزمالك، مرادفا: "ازاي جمهور واحد يتخانقوا مع بعض وعايزين حد يحجز ما بينهم"

وسيبدأ فريق الأهلي مشواره الأفريقي، بمواجهة فريق نادي ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري، من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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