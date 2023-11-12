سيف زاهر: "كولر هيقلب على الوش التاني وفي لاعيبه هترجع الدكة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

انتقد الاعلامي الرياضي سيف زاهر أداء لاعبي الاهلي في مواجهة الجونة في بطولة الدوري العام، وعقبال: "اللاعيبة مقدمة ٤٠% من مستواها".

وأكد زاهر في برنامج ملاعب اون تايم سبورت، المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس، اليوم السبت، أن الاهلي يمتلك افضل عناصر في الدوري ولم يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة، وهناك علامات استفهام على أنتوني موديست.

وأكمل :"هيكون في تغييرات في التشكيل الفتره الجايه ولاعبي الاهلي هتشوف وش ثاني من كولر بعد العوده من الاجازه وهيكون في عقاب شديد من كولر وهناك لاعبين سوف تعود لدكة البدلاء".

وأضاف، قائلا: "كولر كان قلقان من نزيف النقاط وهذا ما حدث في مباراة الجونة وهو هيكون قعده وحساب عسير الفترة القادمة".



منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة ٧ أيام بسبب التوقف الدولي المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعيه يوم الاحد القادم على ملعب مختار التتش.

وانتهت مباراه الاهلي والجونه بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز.

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