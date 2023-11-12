الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تستأنف غدا الأحد باقي مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام 5 مباريات قوية مليئة بالندية على رأسهم مواجهة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا ضد فولهام - 4 مساء - beIN SPORTS 2

ليفربول ضد برينتفورد - 4 مساء - beIN SPORTS 1

وست هام يونايتد ضد نوتنجهام - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

برايتون ضد شيفيلد يونايتد - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1