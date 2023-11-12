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الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تستأنف غدا الأحد باقي مباريات الجولة الثانية عشر من الممتاز، حيث تقام 5 مباريات قوية مليئة بالندية على رأسهم مواجهة مانشستر سيتي ضد .

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا ضد فولهام - 4 مساء - beIN SPORTS 2
ضد برينتفورد - 4 مساء - beIN SPORTS 1
وست هام يونايتد ضد نوتنجهام - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 3
برايتون ضد شيفيلد يونايتد - 4 مساء - beIN SPORTS XTRA 2
مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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