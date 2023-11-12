مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تشهد الملاعب العالميه اليوم الاحد الموافق 12/11/2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات الدولية على راسها نهائي الدوري الافريقي بين صن داونز والوداد، ومواجهة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الانجليزي.



بطوله الدوري الافريقي

ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي ضد الوداد الرياضي المغربي في الساعه 3:00 عصرا، والمطالعة على فضائية اون تايم سبورت وابو ظبي الرياضية.



مباريات الدوري الانجليزي الممتاز والمذاعة على قنوات بي ان سبورت 1,2,3,4

ليفربول ضد برينتفورد الساعه 4:00 عصرا

استون فيلا ضد فولهام في الساعة 4:00 عصرا

برايتون ضد شيفليد يونايتد الساعة 4:00 عصرا

وسط هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست الساعة 4:00 عصرا

تشيلسي ضد مانشستر سيتي الساعة 7:30 مساء

مباريات الدوري الاسباني:

برشلونه ضد بورتيفو الافيس الساعة 5:15 مساء

اشبيلية ضد ريال بيتيس الساعة 7:30 مساء مساء

اتلتيكو مدريد ضد فياريال الساعة 10:00 مساء

الدوري الفرنسي الدرجة الاولى:

ليل ضد تولوز الساعه 3:00 مساء.

كليرمون فوت ضد لوريان الساعة 5:00 مساء.

ميتز ضد نانت الساعة 5:00 مساء.

رين ضد ليون الساعة 7:00 مساء.

لمس ضد مارسيليا الساعة 9:45 مساء

مباريات الدوري الايطالي الدرجة الاولى:

نابولي ضد امبولي الساعه 1:30 ظهرا

اودونيسي ضد اتلانتا الساعة 4:00 عصرا

فيلونتينا ضد بولونيا الساعة 4:00 عصرا

لاتسيو ضد روما الساعة 7:00 مساء

انتر ميلان ضد فروسينوني الساعة 9:45 مساء

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