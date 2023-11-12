شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التعاقد مع مدربين محليين لخلافة أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مقترح التعاقد مع مدير فنى محلى لتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، الذى تم توجيه الشكر له قبل مواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.

ويفضل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الزمالك، التعاقد مع مدرب أجنبى يتولى المهمة فى الفترة المقبلة، مع رفض كافة المقترحات والأسماء التى تم طرحها لمدربين محليين لتولى المهمة، خاصة فى ظل صعوبتها ورغبة المجلس فى المنافسة على البطولات.

وبفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك فى الوقت الحالى بين عدة مدربين أجانب، ودراسة السير الذاتية لهم، من أجل التوصل لاتفاق مع أفضلهم وبسعر غير مبالغ فيه.

ويسعى مجلس الإدارة للتعاقد مع مدرب أجنبى كفء، يستطيع قيادة الفريق لمنصات التتويج، الأمر الذى دفع المجلس لعدم التعجل فى الاختيار، ودعم معتمد جمال الذى تولى المهمة بشكل مؤقت لحين الاستقرار على المدرب الجديد.

ويفتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة أبو سليم الليبي الأحد 26 نوفمبر فى السادسة مساءً، باستاد برج العرب.