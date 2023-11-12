موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بالتساوي مع أرسنال، في حين أن تشيلسي يمتلك 15 نقطة في المركز العاشر.

ويسعى مانشستر سيتي لحسم مباراته أمام تشيلسي لفض الاشتباك على صدارة البريميرليج مع أرسنال الذي يزاحمه بنفس عدد النقاط.

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد بورنموث بستة أهداف مقابل هدف، أما تشيلسي فقد حقق فوزًا ضد توتنهام بنتيجة 4-1.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم الاحد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.