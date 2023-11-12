شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق.. هند رستم زملكاوية وقع فى غرامها حارس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1931، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

وكشفت هند رستم عن ميولها الكروية، وفي حديث سابق لها بمجلة الكواكب عام 1965، روت النجمة الراحلة موقف يعبر عن مدى حبها للزمالك قائلة، "أنا زملكاوية جدًا.. كنت فى لبنان عندما فاز الزمالك فى إحدى المباريات على الأهلي، ووقتها بنتي كلمتنى فى التليفون تبشرني بالخبر، رغم أنها أهلاوية ولقيتها بتقولى مبروك يا ماما أنتم كسبتم 3 صفر".

وفى وقت سابق روى عادل هيكل، نجم الأهلى السابق، قصة اقتحامه التمثيل فى حديث سابق قائلا، "كنت صديقا لجمال الليثي وفريد شوقي وعمر الشريف، كنا نتقابل معًا ونحضر المباريات فى الاستاد، وعندما شارك صالح سليم في فيلم (السبع بنات) 1961، تحدث معي المنتج جمال الليثي وعرض علي خوض تجربة التمثيل ووافقت، رغم عدم ترحيبي فى بداية الأمر، وأول ما روحت التصوير لم أكن أعرف دوري أو حجمه، جمال الليثي هو من جعلني أمثل وأقنعني عندما قال لي إيه رأيك فى هند رستم؟ قولتله زي القمر، قالي أهو أنت هتطلع خطيبها، قولتله طيب يلا على الاستوديو".

وقدمت هند رستم ما يصل إلي 100 فيلم من أشهر أفلام السينما المصرية، تبقى من أبرز شخصيات هند "هنومة" فى باب الحديد، و"توحة" فى فيلم "توحة" مع محسن سرحان إخراج حسن الصيفى، و"طعمة" فى فيلم "اسماعيل يس فى مستشفى المجانين" وعزيزة فى "ابن حميدو" مع أحمد رمزى.

وفي عام 1979 انتهت المسيرة الفنية لنجمة عشقتها شاشة السينما، حيث اعتزلت هند رستم الفن وهي في عز نجوميتها، احترامًا لرغبة زوجها الدكتور محمد فياض، الذي تزوجته بعد طلاقها من المخرج حسن رضا.