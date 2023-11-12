شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد لمواجهة فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، وأبو سليم الليبى".
ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر لها الأحد 26 نوفمير الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويدرس مسئولو نادى الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز