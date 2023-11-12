شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب النادى بميت عقبة، بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح فى نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلى في المباراة النهائية.

ويبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد لمواجهة فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، وأبو سليم الليبى".