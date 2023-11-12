شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الهلال الليبى والإسماعيلى والتليفونات ودياً استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري حيث يواجه الطلائع نظيره الهلال الليبى غداً الاثنين، ثم يلاقي الإسماعيلى فى 19 نوفمبر، ثم تليفونات بنى سويف فى 23 نوفمبر الجاري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبيه المصابين بعد نهاية فترة توقف الدوري، ومن المقرر أن يعود التنزانى حميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد حمدى زكى ومصطفى الخواجة للفريق بداية من مواجهة الجونة المقبلة.

وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة فى السابعة مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.