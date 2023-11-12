شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف اتصالاته لحسم ملف ملعب مباراة ميدياما الغانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
ويتطلع مسئولو النادي الاهلى لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية فى دور المجموعات للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.
ويلعب المارد الأحمر فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.
ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بين ملعبين لاستضافة المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، بين برج العرب في الإسكندرية، والسلام بالقاهرة.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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