شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف اتصالاته لحسم ملف ملعب مباراة ميدياما الغانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الاهلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور فى هذه المباراة المرتقبة، ويُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي فى تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.

ويتطلع مسئولو النادي الاهلى لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية فى دور المجموعات للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويلعب المارد الأحمر فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.