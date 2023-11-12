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الأهلى يكثف اتصالاته لحسم ملف ملعب مباراة ميدياما الغانى فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي  الاهلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور فى هذه المباراة المرتقبة، ويُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي فى تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.

 

ويتطلع مسئولو النادي الاهلى لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية فى دور المجموعات للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

 

ويلعب المارد الأحمر فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بين ملعبين لاستضافة المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، بين برج العرب في الإسكندرية، والسلام بالقاهرة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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