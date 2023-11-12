الامارات | دبي تسجل رقما قياساً عالمياً لأضخم حصة تدريب للتمارين الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دبي صباح اليوم الأحد تسجيل أضخم حصة تدريبية للتمارين الرياضية عالية الشدة في العالم، لتسجل دبي رقما قياسيا عالميا في موسوعة غينيس، حيث تجمع آلاف المشاركين على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل، الذي شهد مكان الحدث العالمي.

واقيمت حصة التدريب تحت عنوان «التحدي الكبير» وذلك برعاية شركة «أديداس» ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» وشهدت مشاركة الآلاف من محبي الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتستمر النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة حتى 26 نوفمبر المقبل، وتشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، والحصص التدريبية، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات وتعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطا في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة.