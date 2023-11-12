الامارات | آلاف المشاركين في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم الأحد النسخة الرابعة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» وهي إحدى فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وذلك بمشاركة الآلاف من المواطنين والمقيمين والزوّار من مختلف الأعمار، وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية

وينتظر المقيمين في دبي سنوياً هذا الحدث الرياضي الكبير في دبي حيث يبدأ التجمع من منذ الصباح الباكر، وكان متحف المستقبل على شارع الشيخ زايد هو مكان التجمع، في مشهد مبهر يؤكد ريادة دبي ومبادراتها المجتمعية والرياضية الفريدة من نوعها.

وانطلق السباق بين أبرز المعالم التي تتميز بها دبي على شارع الشيخ زايد، ومن أهمها "برج خليفة"، و"متحف المستقبل"، و"قناة دبي المائية"،