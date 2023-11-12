شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف بتروجت فى افتتاح الجولة الثامنة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق وادى دجلة، فى الثانية والنصف عصر اليوم، الأحد، فريق بتروجت باستاد السلام الدولى، فى افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين لهذا الموسم.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث عاد وادى دجلة بفوز ثمين على بروكسى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما حقق بتروجت فوزا مهما على طنطا بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويأمل الكرواتى توليتش، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، فى مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز واعتلاء صدارة الترتيب بشكل مؤقت، خاصة أن هذه المباراة تساوى 6 نقاط، وطالب اللاعبين بتقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز، وحذرهم من خطورة إسماعيل بامبا ومصطفى سلطان مهاجمى الفريق البترولى.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 13 نقطة، جمعها من 7 لقاءات، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات ولم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

فى المقابل، يسعى سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت إلى مواصلة الانفراد بصدارة الترتيب والعودة بالنقاط الثلاثة خاصة أن وادى دجلة أحد المنافسين على المقدمة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، وحذر من خطورة لاعبى دجلة وتضييق المساحات أمامهم.

يحتل فريق بتروجت المركز الأول فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى 5 لقاءات وخسر مباراتين ولم يحقق أى تعادل حتى الآن، سجل لاعبو الفريق البترولى 11 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف