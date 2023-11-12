شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح ملف التفاوض مع محمد حمدى لتمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسئولو نادى بيراميدز، الفترة الحالية، ملف التفاوض مع محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول من أجل تمديد تعاقده، حيث ينتهى عقد اللاعب مع النادى السماوى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر فى انتقالات شهير يناير المقبل، دون انتظار قرار من إدارة بيراميدز.

وترغب إدارة بيراميدز فى تمديد تعاقد محمد حمدى كونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق السماوى، وأبدى الجهاز الفني رغبته فى استمرار اللاعب وعدم رحيله الفترة المقبلة، الأمر الذى دفع الإدارة للدخول فى مفاوضات مع اللاعب من أجل التوصل لاتفاق لتجديد تعاقده.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم لملف تمديد تعاقد محمد حمدى مع بيراميدز، لاسيما أن اللاعب سبق ورحب بالاستمرار مع الكتيبة الزرقاء، فى ظل توفير الإدارة كافة احتياجات الفريق واللاعبين.