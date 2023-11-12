بعد الراحة.. موعد عودة كولر من سويسرا



محمد اسماعيل - القاهرة - يتوجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي إلى بلده اليوم الأحد بعد تعادل الفريق الأحمر أمس مع الجونة بهدف لكل فريق في الدوري.

ومنح كولر لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات لمدة سبعة أيام أيام بعد مواجهة الجونة أمس في ظل التوقيت الدولي في الوقت الحالي.

وسوف يعود مارسيل كولر وباقي الجهاز المعاون من بلده سويسرا يوم السبت المقبل، على أن يقود مران الأحمر استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي خسر أول نقطتين في سباق بطولة الدوري بالتعادل مع الجونة في المباراة الماضية بهدف لكل فريق.