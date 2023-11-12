شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التسرع فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي واستمرار معتمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التسرع فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له قبل مواجهة بيراميدز، وإسناد المهمة لمعتمد جمال بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد، يتولى زمام الأمور فى القلعة البيضاء.

ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك فى التأني فى التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، حتى لا يتم التعاقد مع مدرب بإمكانيات لا تناسب الفارس الأبيض، حيث يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال للتأكيد على استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلة.

ورفض مجلس إدارة الزمالك فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري ليتولى المهمة في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك عدة أسماء كانت مرشحة للمهمة، إلا أن الرفض جاء بأغلبية أعضاء المجلس، لفكرة التعاقد مع مدير فنى محلى، والتأكيد على ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يكن على قدر المسئولية فى الفترة المقبلة.