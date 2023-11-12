شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية معلول لانطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، سيكون جاهزاً بنسبة كبيرة لمباراة ميدياما فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقى.

وأوضح الجهاز الطبي أن معلول سيعود للتدريبات الفريق الجماعية عقب فترة التوقف الدولي الحالية التي يخوض فيها منتخبنا الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات مونديال 2026.

وغاب معلول عن مباريات الأهلي الأخيرة أمام المقاولون العرب وسيراميكا والجونة في الدوري للإصابة، حيث يعاني اللاعب من شد فى العضلة الخلفية أبعده عن التدريبات والمباريات الأخيرة، وخضع لجلسات علاج طبيعي في الجيم كجزء من البرنامج العلاجي الذي يؤديه بهدف تأهيله ثم المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يستعيد الأهلي جهود معلول فى التدريبات الجماعية عقب فترة التوقف الدولي التي سيغيب فيها اللاعب عن منتخب بلاده في مباراتي ساوتومي ومالاوي يومي 17 و21 نوفمبر الجاري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.