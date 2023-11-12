شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام منافسات بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بالعاصمة الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم، الأحد، منافسات البطولة الدولية للسباحة المقامة حالياً بالعاصمة الإدارة الجديدة تحت إشراف اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وتشهد منافسات اليوم الختامي للبطولة تتويج أكثر من سباح مصرى بميداليات تضاف للميداليتين اللتين حققهما الثناني أحمد حشاد الفائز بالميدالية البرونزية فى سباق 100صدر خلال منافسات الكبار والسباحة ورد شان محمد الفائزة بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات.

وشهدت منافسات ثاني أيام بطولة مصر الدولية للسباحة التى تستضيفها العاصمة الإدارة الجديدة مستويات عالية من جانب عدد كبير من لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة .

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 16 دولة وهم:

السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.

من جانبه أكد عماد رمضان إمين صندوق اللجنة البارالمبية إن البطولة تشهد منافسات قوية وصعب التكهن بمن سيتوج باللقب .

وأشار إمين صندوق اللجنة أن مصر تشارك بعدد 20 لاعب ولاعبة ونأمل ان يكون التوفيق حليفهم ويكون للفراعنة نصيب في التتويج بعدد من الميداليات مع ختام المنافسات اليوم