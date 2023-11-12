شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلى يغادر القاهرة بعد فرمان كولر.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر ثنائى الاهلى الجنوب أفريقى بيرسى تاو والمالى أليو ديانج القاهرة صباح اليوم الأحد متوجهين لبلادهما للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية، حيث تلقى الثنائى استدعاء من منتخبات بلادهم.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى لاعبيه راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة

ويتطلع مسئولو النادي الاهلى لحسم ملف ملعب مباراة ميدياما الغانى لإنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاث، لتكون ضربة بداية قوية فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها.

ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بين ملعبين لاستضافة المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، هما برج العرب فى الإسكندرية، والسلام بالقاهرة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانغ أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.