شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تفاصيل إقامة هاري كين بمدينة ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

مرت 3 أشهر على ترك النجم الإنجليزي هاري كين نادي طفولته توتنهام بحثاً عن الألقاب في نادي بايرن ميونيخ الألماني. ويبدو كين سعيداً بسد الفراغ الذي خلفه رحيل ليفاندوفسكي لبرشلونة قبل عام. كين رغم تألقه في الملعب وتصدره لائحة هدافي البوندسليغا يعيش بعيداً عن عائلته، فقد اختارت زوجته كيت البقاء مع أطفاله الأربعة في لندن ويقيم هو بجناح فندقي تصل كلفة الليلة الواحدة فيه إلى 10 آلاف استرليني وما يزال يعاني في تعلم اللغة الألمانية وقال: «ربما بعد عام سأكون أفضل، ما زلت أتعلم أساسيات اللغة، خمسة أو 6 حصص فقط وهي ليست سهلة».

بعد تسجيل كين هاتريك في شباك بوخوم ودرامشتات وبوروسيا دورتموند مازحه زميله الألماني توماس مولر وقال له: «غرفتك الفندقية تصغر يوماً بعد يوم بسبب الكرات».

وينتهز كين فترة توقف البطولات المحلية للعودة لإنجلترا وتمضية بعض الوقت مع العائلة ويعتقد أن المشاركة في بطولتين محليتين بدلاً من 3 بطولات في الموسم كما هو الحال في إنجلترا سيساعد على تمديد مسيرته الكروية وقال: «البطولات الصيفية مع المنتخب ستكون أسهل علي الآن وسأحظى بإجازة أكبر من نظرائي في البريميرليغ».