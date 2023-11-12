شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تقبض على 4 متورطين بخطف والد نجم ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ألقت الشرطة الكولومبية القبض على 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في عملية اختطاف والد نجم ليفربول لويس دياز الذي تحرر يوم الخميس الماضي بعد 12 يوماً في الأسر بيد جبهة التحرير الوطنية المعارضة.

وقالت الشرطة عبر تغريدة إنها ألقت القبض على 4 من أفراد عصابة تدعى «لوس بريموس» (أبناء العم) وهم أندرييس ألسيديس بوليفار ومارلون رافائيل بريتو بوليفار وبرايان خافيير موراليس سانخوان ويردنسن بوليفار بوليفار.

وكشف أحد رجلي الدين اللذين تكفلا بتسلمه من خاطفيه عن أول شيء طلبه لويس مانويل الأب لـ4 أولاد وقال: «أخبرني أنه يريد تجديد نذور الزواج مع والدة دياز سيلينيس مارولاندا لأن خاتم الزواج ضاع منه أثناء اختطافه. أخبرته أنني سأقوم بهذا وقتما يريد».

وقالت الصحافة المحلية إن الخاطفين سرقوا جميع مقتنيات والد دياز الثمينة معنوياً أكثر من قيمتها المالية لأنها هدايا من ابنه نجم المنتخب قبل تسليمه وأجبر على السير ليلاً ونهاراً، وأضاف رجل الدين: «من الصعب عاطفياً رؤية شخص حصل على حريته للتو، التقيت به على الطريق وكان متعباً».