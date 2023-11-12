شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد يهاجم الاتحاد الأوروبي: دوري السوبر أكثر ضرورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني ضرورة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي. وقال على هامش الاجتماع السنوي لأعضاء النادي: «الوضع خطير جداً، إما أن نتصرف أو لن تنجو كرة القدم. المشكلة الرئيسية أن هناك مديرين يتصرفون دون التفكير في المشجعين. كرة القدم الأوروبية لا تنتمي لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ولا لرئيس الليغا، أصبح السوبر الأوروبي أكثر ضرورة الآن من قبل لتقديم أفضل كرة ولتتحكم الأندية بمصيرها».

وجاءت تصريحات بيريز قبل إصدار محكمة العدل الأوروبية القرار الأخير في الـ21 من الشهر المقبل بشأن إدانة فيفا وويفا أو تبرئتهما من الاعتراض على المشروع في عام 2021.

وانتقد ألكسندر شيفرين رئيس ويفا المشروع ووصف داعميه بـ«الأنانيين والجشعين» وأيده في ذلك رئيس الليغا خافيير تيباس، ورد بيريز بالهجوم على «ويفا» بشأن التغييرات التي سيدخلها على دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025 ليصبح مثل «الدوري السويسري» وقال: «الإصلاحات الجديدة لويفا ليست طبيعية ومشروع عبثي وستزيد من غضب المشجعين لرياضتنا خصوصاً الصغار منهم لأنها لا تأخذ بالحسبان حاجات اللاعبين والمشجعين، إنهم يضعون نهاية للكرة الأوروبية وليسوا بصدد تجديدها. ريال مدريد لديه مسؤولية تجاه الكرة الأوروبية وكان الوضع ليكون أسهل علينا لو لم نكن قادة مشروع السوبر الأوروبي لكن التاريخ أيها السادة يطلب منا التحرك».

وطالب بيريز بالمزيد من اللوائح في اللعب المالي النظيف لأن بعض الأندية تخرق اللوائح بدون عقوبات. واتهم الليغا بالهجوم على «أصول النادي» وانتقد انعدام الشفافية فيها.

ورد تيباس على رئيس الريال بتغريدة قال فيها إن «بيريز يقول أكاذيب وافتراءات على الليغا بخصوص رفع أجر الرئيس. لا توجد زيادة في راتبي ويكذب بالحديث عن انعدام الشفافية ويكذب بخصوص نسب عائدات حقوق البث».

ووصف بيريز قضية رشوة برشلونة لحكام المباريات التي تعرف بقضية نيجريرا بـ«الخطيرة والمدمرة لصورة الكرة الإسبانية».

وفي سياق متصل، قال مدرب الريال كارلو أنشيلوتي إنه يتوقع من مدرب منتخب إنجلترا عدم استدعاء نجمه جود بيلينجهام (20 عاماً) لأنه مصاب بالكتف. وقال بعد غياب اللاعب عن مواجهة فالنسيا: «لم يلعب معنا لذا لا يستطيع اللعب مع إنجلترا، يجب عليه القيام بتمرينات معينة لتقوية كتفه وبعد انتهاء الفترة الدولية سيعود للعب مجدداً».