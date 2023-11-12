شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة كاميرا القميص في التمرينات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح لاعب توتنهام الإنجليزي برينان جونسون ولاعب وولفرهامبتون ماكس كيلمان أول من يجرب ارتداء كاميرا فوق القميص وذلك في تمرينات قبل مباراتهما على ملعب مولينكس. ولا تسمح اللوائح العالمية باستخدام الكاميرا لكن TNT Sports أبرمت اتفاقاً مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاستخدام التكنولوجيا لمنح المشجعين وعشاق الكرة نظرة فريدة من زاوية مختلفة عن التمرينات. واعترض لاعب مانشستر سيتي السابق جوليون ليسكوت على التقنية الحديثة وقال: «ما كنت لأرتديها لأنها تشتت تركيزي، ليست ضرورية في التمرينات ومستحيلة في المباريات. ربما هذا تطير مني لأنني تعرضت للإصابة في المرتين اللتين كنت أرتدي الكاميرا فيهما لذا أقول مستحيل».