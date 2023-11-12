شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف سبب رحيل بالمر إلى تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي، عن رفض لاعبه الواعد السابق الإنجليزي كول بالمر (21 عاماً) عرضاً للعب المزيد من الدقائق مفضلاً الانتقال لتشيلسي في الصيف.

وقال جوارديولا قبل مواجهة خريج أكاديمية سيتي الأحد بقميص تشيلسي: «قلت لكول إن رياض محرز سيرحل وستحصل على فرصة في الوسط فقال لي «لا، لن ألعب هنا، أريد الرحيل»، فقلت له: «حسناً، ارحل».

وترفض بعض الأندية رحيل جوهرة من الأكاديمية صوب منافس محتمل لكن سيتي يختلف وكان سعيداً بقيمة الصفقة وأضاف جوارديولا: «لا نعترض أي صفقة إن كانت مناسبة للناديين واللاعب لأنك عندما تعترض فهذا يعني أنك ناد صغير».

وتابع جوارديولا: «الأندية الكبيرة تصنع قراراتها لمصلحة الأطراف الثلاثة، إن رغب لاعب ما بالانضمام لتشيلسي أو مانشستر يونايتد أو ليفربول فما المشكلة إن كانوا سيصبحون أكثر سعادة هناك ونحن سعداء بالمال؟ يأتي لاعب مكانه ونواصل العمل بروحية جيدة».

مدير أكاديمية سيتي جيسون ولكوكس السابق والذي يعمل في ساوثمبتون حالياً علق على موهبة بالمر:«لست متفاجئاً من اندماجه سريعاً وتألقه مع تشيلسي، هو شخص هادئ الطباع ومتمهل لذا يحكم عليه البعض بالكسل. يتمتع بعين كروية ويقرأ المباراة سريعاً وعقليته مبنية على الفوز وتوجب عليه عبور تحديات كثيرة في سيتي. في فترة ما كان أقرانه أسرع منه في الملعب ووجد صعوبة بدنية لمجاراتهم، أبقينا عليه في فريق دون الـ18 بينما التحق أقرانه بفريق دون الـ21 وكان القرار صعباً عليه، لكنه طور نفسه وتأقلم. في الملعب يتمتع كول بشجاعة هائلة، يستلم الكرة ويبدع ويستجيب بشكل جيد للضغوط ولا يتأثر بالمدرجات. سيكون من المذهل مشاهدته يواجه سيتي، جميع اللاعبين يظهرون قدراتهم أمام ناديهم السابق كي يثبتوا شيئاً ما لأنفسهم ولأنديتهم السابقة».

وفاز تشيلسي بـ3 مباريات وتعادل بواحدة وخسر واحدة منذ انتداب المدرب بوكتينيو لبالمر في ظل أزمة الهجوم ورد الجناح الثقة بتسجيل 3 أهداف لكن فضل مدرب المنتخب الإنجليزي تأجيل استدعائه وقال: «لا يزال شاباً وعلى المسار الصحيح ويتأقلم للتو على اللعب بشكل منتظم مع فريقه لكننا نعلم أنه مهاجم ينهي الهجمة بشكل حاسم وشجاع وقوي ذهنياً. نراقبه ونراقب أنتوني جوردن (لاعب نيوكاسل) واثنين آخرين في هذا الموقع. نعرف أن تشيلسي حالياً ليس بين الأربعة الكبار لكنه ناد كبير وفيه الكثير من الضغوط ويتطلب ذهنية معينة كي ينجح اللاعب فيه، تشيلسي يشبه منتخب إنجلترا فعلاً».

وأثنى بوكتينيو مدرب تشيلسي على بالمر وشبهه بالنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح بنفيكا البرتغالي حالياً وريال مدريد واليونايتد سابقاً، وقال: هل يشبه خوان ماتا؟ لا، يميل أكثر لدي ماريا بشكل جسمه وتحركاته.

وعند سؤال بوكتينيو عما إذا كان تفاجأ ببيع سيتي للاعب أجاب: أعتقد أنه ليس من المنصف أن أقول إنني تفاجأت لأنه يتألق معنا اليوم ولم يحصل على دقائق كثيرة في سيتي. نحن ناديان مختلفان وأهدافنا تختلف، ربما يناسب تشيلسي أكثر. ماتيو كوفاسيتش غادر تشيلسي إلى سيتي ولا أدري ما حصل له هناك. من الصعب دائماً الحكم على قرارات كهذه.