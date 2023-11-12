شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يحلق بعيداً بصدارة الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

واصل فريق القوة الجوية تحليقه بصدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فريق الكرخ 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

سجل هدف القوة الجوية والمباراة الوحيد اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 28 بعد أن استغل كرة عادت إليه من أحد مدافعي الكرخ ليقوم برفعها من فوق حارس المرمى الذي كان متقدماً بمسافة كبيرة عن مرماه.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده إلى 12 نقطة ليحلق بصدارة فرق الدوري، بينما تجمد رصيد الكرخ عند 4 نقاط في المركز 15.

وبعد نهاية المباراة قال حمزة هادي، عضو الطاقم التدريبي للقوة الجوية في المؤتمر الصحفي: إن «فريقنا الأكثر خوضاً للمنافسات في الدوري ودوري أبطال آسيا».

وأضاف، أن «الكرخ من الفرق المشاكسة والعنيدة، خصوصاً على ملعبه، لم نحصل على الكثير من الفرص بسبب التكتل الدفاعي. ولكن الأهم أننا حصلنا على نقاط المباراة، رغم الجهد والتعب، حيث لدينا مدة راحة 10 أيام، وإن شاء الله المباريات المقبلة ستشهد مستوى مميزاً».

وفي مباراة أخرى حقق فريق أمانة بغداد أول فوز له هذا الموسم عندما تغلب على مستضيفه فريق نفط ميسان1-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط.

وسجل هدف أمانة بغداد والمباراة الوحيد اللاعب كرار علي بري في الدقيقة 16.

رفع أمانة بغداد رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى الترتيب 14، فيما بقي نفط ميسان في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

وقال الأردني هيثم الشبول في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كنا الأفضل طيلة شوطي المباراة خصوصاً في الشوط الثاني، لكن تسرع اللاعبين وضياع الفرص حرمانا من تحقيق الفوز».

بينما قال وسام طالب مدرب فريق أمانة بغداد: إن «نفط ميسان فريق منظم ويمتلك عناصر جيدة من اللاعبين، لكن بتوفيق من الله سجلنا هدفاً في الدقائق الأولى من المباراة بعد ذلك ضغط فريق نفط ميسان على فريقنا خصوصاً في الشوط الثاني الذي تراجعنا فيه نوعاً ما للحفاظ على النتيجة».

وفي ختام مباريات الجولة تعادل فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النفط 2-2 في المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء الدولي في العاصمة بغداد.

سجل هدفي النفط المحترف النيجيري أوفلابي من ركلة جزاء والمحترف سامسون دير في الدقيقتين 8 و19.

بينما سجل هدفي الكهرباء اللاعب محمود خليل في الدقيقتين 14 و70.

وشهدت المباراة تعرض لاعب النفط إسماعيل دياكيتي للطرد في الشوط الأول، ورفع الكهرباء رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع، فيما تراجع النفط إلى الموقع العاشر بذات الرصيد، لكن فارق الأهداف رجح كفة الكهرباء.