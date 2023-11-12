شكرا لقرائتكم خبر عن عملية ناجحة للاعب العراقي مناف يونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أجرى طاقم طبي عراقي في مستشفى أربيل الدولي بمحافظة أربيل، في إقليم كردستان العراق، عملية جراحية ناجحة للاعب مناف يونس، مدافع منتخب العراق الأول وفريق الشرطة لكرة القدم.

وكان اللاعب مناف يونس قد تعرض لإصابة بالغة في أصابع يده اليسرى خلال مباراة فريقه الشرطة ضد فريق أربيل التي جرت يوم الخميس الماضي على ملعب الزوراء الدولي في العاصمة بغداد ضمن الجولة 4 من دوري نجوم العراق.

وقال المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي العراقي في منشور له على الصفحة الرسمية للنادي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خضع لاعب فريق الشرطة مناف يونس، السبت، لعملية جراحية في (أصابع يده اليسرى) تكللت بالنجاح في مستشفى أربيل الدولي، وذلك عقب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق أمام أربيل».

وأكد الطبيب المشرف على العملية وفقاً للمنشور، أن «حالة اللاعب مناف يوسن مستقرة، والعملية كانت ناجحة، وقريباً سيعود إلى الملاعب».

وقد تسببت تلك الإصابة في الاستغناء عن خدمات اللاعب مناف يونس في صفوف المنتخب العراقي الأول الذي يستعد حالياً لمواجهة منتخبي إندونيسيا وفيتنام في البصرة وفيتنام في 16 و21 من الشهر الحالي، حيث استعان الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لـ«أسود الرافدين» بالمحترف في صفوف فريق أبها السعودي سعد ناطق، ليشغل الفراغ الذي تركه يونس.