شكرا لقرائتكم خبر عن أوبي ميكيل يكشف وظيفة هليكوبتر أبراموفيتش في تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف نجم تشيلسي السابق جون أوبي ميكيل (36 عاماً) عن العلامة التي كانت تشير لطرد المدرب في حقبة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال لاعب الوسط السابق المنضم للبلوز في 2006 عن المالك الذي طرد 13 مدرباً في 19 عاماً من ملكيته للنادي اللندني:«أنا ولاعبون آخرون كنا نعرف الوقت الذي سيطرد فيه المدرب، يحلق المالك بطائرته الهليكوبتر لملعب التمرينات في كوبهام بالصباح وهذا يعني أن مدرباً جديداً سيأتي. أبراموفيتش كان مالكاً مدهشاً وشخصاً يفهم كرة القدم أيضاً. ظن الكثيرون أنه سيأتي ويرمي بالمال هنا وهناك ولا يعلم شيئاً عن نشاطات الفريق اليومية. لم يكن يحضر للنادي بشكل يومي لكنه كان يعرف ما يحصل فيه يومياَ بكل دقة. كان يأتي لغرفة الملابس دائماً بعد المباريات وخصوصاً بعد المواجهات الكبيرة بدوري أبطال أوروبا سواء خسرنا أو فزنا وكان يقول لنا بعد الهزيمة: «آسف، أعرف أنكم بذلتم أفضل ما عندكم شباب لكن علينا أن نفوز في المباراة التالية». كان دائماً يريد الفوز بكل مباراة، مالك كبير. بقيت في تشيلسي 11 عاماً بحلوها ومرها لكننا كنا نعلم متى ينتهي وقت المدرب بطائرة الصباح».