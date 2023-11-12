شكرا لقرائتكم خبر عن رصيد مميز لرونالدو في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الثالث عشر مواصلاً صدارة هدافي الدوري السعودي، بعد أن ساهم في فوز فريقه النصر على مضيفه الوحدة 3-1 في ختام الجولة الثالثة عشرة.

ويعد الرصيد مميزاً لرونالدو الذي سجل 13 هدفاً في 13 جولة خاض «الدون» 12 مباراة منها.

وواصل «صاروخ ماديرا» تسجيل الأهداف والمتعة في الدوري السعودي الذي لفت الأنظار إليه منذ قدوم رونالدو وقائمة من نجوم المستوى الأول في العالم.

ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة خلف غريمه الهلال المتصدر برصيد 35 نقطة، في حين تجمد رصيد الفريق المكاوي على 16 نقطة وتراجع للمركز التاسع في سلم الترتيب.

وقص الضيوف شريط انتصارهم العاشر في البطولة بعد 11 دقيقة عن طريق كرة ثابتة سددها بإتقان البرازيلي تيليس على يمين الحارس المغربي منير المحمدي الذي اكتفى بالفرجة دون أن يصنع ردة فعل للكرة الماكرة والقوية.

وعزز عبدالإله العمري (المدافع) تفوق النصر بهدف ثان في الدقيقة 39 من ضربة رأسية ساهم في صناعتها الكرواتي ميتروفيتش.

وأنقذ المحمدي فرصة هدف محقق من ساديو ماني، ومرت رأسية مدافع الوحدة جواد ياميق بجانب القائم كأثمن فرص الشوط الأول الذي انتهي 2-0.

بعد الاستراحة بأربع دقائق تلقى رونالدو هدية من دفاع الوحدة لم يرفضها ليضيف الهدف الثالث، وسجل تاليسكا وعبد الرحمن غريب هدفين لكن الحكم المكسيكي فيرناندو الذي عاد لمراجعة الحالة مرتين قرر إلغاء الهدفين بحجة التسلل، وسجل البرازيلي انسيلمو هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 81 من ضربة رأسية.

من جانبه أعلن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق تحمله كامل المسؤولية نتيجة لتعادل فريقه أمام مضيفه الفيحاء من دون أهداف ليصبح رصيد الاتفاق الذي فرط في المركز الرابع 22 نقطة، ورفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة.

وودع الأخدود المركز قبل الأخير متقدماً للمركز السادس عشر بعد انتصاره على الحزم الذي استمر في آخر الترتيب 2-1.

وأكمل الفائز المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المدافع حمد المنصور، وتولى عملية تسجيل الأهداف الكاميروني تاوامبا في الدقيقتين 20 و93، وسجل للحزم توري في الدقيقة 97.