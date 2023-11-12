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الامارات | "راتب تيباس" يوتر العلاقة بين رئيس الريال و"الليغا"

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت رابطة لكرة القدم "الليغا" عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي صدرت أخيرا عن رئيس نادي ، فلورنتينو بيريز، والتي اتهم فيها رئيس "الليغا" خافيير تيباس بالحصول على راتب كبير جدا لا يناسب ما يقوم به من عمل.

وانتقد أيضا بيريز بشدة تصرفات تيباس، وأنه سبب العلاقة السيئة بين "الليغا" وريال مدريد. وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن رد رابطة الليغا لم يتأخر، حيث اعتبر أن تصريحات بيريز لا أساس لها، وأنه يتعمد الإساءة إلى تيباس والرابطة باستمرار، وأن سبب ذلك، أنه لا يحصل على أي دعم في مسعاه من باقي الاندية الإسبانية. ولم تتحدث الرابطة عن أي إجراءات من شأنها اتخاذها ضد رئيس ريال مدريد.   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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