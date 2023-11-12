الامارات | "راتب تيباس" يوتر العلاقة بين رئيس الريال و"الليغا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي صدرت أخيرا عن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والتي اتهم فيها رئيس "الليغا" خافيير تيباس بالحصول على راتب كبير جدا لا يناسب ما يقوم به من عمل.

وانتقد أيضا بيريز بشدة تصرفات تيباس، وأنه سبب العلاقة السيئة بين "الليغا" وريال مدريد. وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن رد رابطة الليغا لم يتأخر، حيث اعتبر أن تصريحات بيريز لا أساس لها، وأنه يتعمد الإساءة إلى تيباس والرابطة باستمرار، وأن سبب ذلك، أنه لا يحصل على أي دعم في مسعاه من باقي الاندية الإسبانية. ولم تتحدث الرابطة عن أي إجراءات من شأنها اتخاذها ضد رئيس ريال مدريد.