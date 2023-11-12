زواني يقود تشكيل صن داونز المتوقع أمام الوداد المغربي بنهائي الدوري الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث صن داونز الجنوب إفريقي عن تحقيق الفوز على نظيره الوداد المغربي، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب " لوفتس فيرسفيلد".

ومن المتوقع أن يبدأ رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز، بتشكيل هجومي، حيث سيقود ثيمبا زواني تشكيل بطل جنوب إفريقيا

تشكيل صن داونز المتوقع أمام الوداد المغربي

حراسة المرمى: رونون ويليامز.

خط الدفاع: ريفالدو كويتزي – غران كيكانا – عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خوليسو موادو – تيوهو موكينا – مارسيلو أليندي – مافوسا موديبا.

الهجوم: لياندرو سيرينو – ثيمبا زواني – ليسيبا نكو.

ونجح الوداد في تحقيق الانتصار على صن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالمغرب.

صن داونز والوداد.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الفريق الجنوبي إفريقي ونظيره وداد الأمة صافرته في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

تُذاع مواجهة صن داونز والوداد المغربي عبر عدة قنوات منها "أون تايم سبورت"، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

يذكر أن صن داونز تخطى عقبة الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.

بينما حقق الوداد الفوز على الترجي التونسي الفوز بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليصعد للمباراة النهائية ويضرب موعدًا ناريًا مع صن داونز.