الإعلامي الرياضي عليان حسن يصل للمرحلة النهائية بجائزة عمار للمبدعين ذوي الإعاقة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الإعلامي الرياضي عليان حسن رئيس التحرير و المعلق الصوتي بقناة نايل سبورت في التأهل للمرحلة النهائية لجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة.

كان عليان حسن قد تقدم للجائزة مع حوالي 70 ألف متسابق عربي في شتى المجالات و ضمت جميع الفئات سواء الأبطال البارالمبيين أو في مجال الفنون التشكيلية او الأعمال اليدوية و النحت و الرسم أو الموسيقى و الغناء أو الإعلام و غيرها من مجالات الإبداع لذوي الهمم .

و كان من بين لجنة التحكيم الدكتور قاهر المستحيل السعودي عمار بوقس مؤسس الجائزة ، و الدكتور الإعلامي عمرو الليثي ، و الفنان مصطفى شعبان ، و الفنان السعودي قُصي خضر ، و الفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي.

و تمت مقابلة المشاركين بعدة عواصم و مدن في مختلف الدول العربية ، بداية من الرياض و دبي و الأردن و القاهرة و تونس و المملكة المغربية .

و تلاقي الجائزة انتشاراً و اهتماماً واسعا ً في جميع أرجاء الوطن العربي ، خاصة ً و أنها الوحيدة في الوطن العربي التي تهتم و تحتضن اهتمامات و مواهب ذوي الهمم .

و ترجع فكرة الجائزة للدكتور السعودي عمار بوقس و الملقب بقاهر المستحيل و هو صحفي و إعلامي من ذوي الهمم .

و سيقام الحفل النهائي و إعلان الفائزين بالنسخة السابعة للجائزة بالعاصمة السعودية الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل.

و تعد مشاركة الزميل عليان حسن إضافة للجائزة باعتباره إعلامي من ذوي الهمم حيث يعمل رئيس تحرير و معلق صوتي بقناة النيل للرياضة و رئيس تحرير و معلق سابق بقناتي النيل للأخبار و إكسترا نيوز .

و شهدت جولة الجائزة بالقاهرة زيارة معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .