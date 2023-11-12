محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لقيادة الريدز في مواجهة صعبة ومثيرة ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، ويستضيفها ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد

ومن المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، بالتشكيل المعتاد لليفربول في مباراته ضد برينتفورد اليوم، والذي يقوده الفرعون المصري محمد صلاح.

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد ليضم كل من..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، إندو واتارو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

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ويسعى ليفربول للعودة إلى طريق الانتصارات من جديد، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام تولوز الفرنسي، وخسر بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الأوروبي.

وتعثر ليفربول مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي أيضًا، بعد التعادل أمام نوتنجهام فوروست بهدف لمثله في الجولة الماضية.