قرار عاجل من فيوتشر يهدد انتقال عمر كمال لـ الاهلي

اتخذت إدارة نادي فيوتشر، قرارًا صادمًا للنادي الاهلي، يهدد حصولهم على خدمات عمر كمال عبد الواحد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الاهلي للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

ويحق لـ عمر عبد الواحد التوقيع لأي ناد مجانًا في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع فيوتشر بنهاية الموسم.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الإذاعية:” الاهلى مهتم بضم عمر كمال عبد الواحد فى يناير المقبل، واللاعب مرحب، وطلب من إدارة القلعة الحمراء تقديم عرض رسمى لفيوتشر “.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

وأضاف الإعلامي:” وذلك حتى يستفيد النادى صاحب الفضل عليه، إلا أن مودرن فيوتشر يجهز عرضاً جديداً للاعب، مودرن فيوتشر يجهز عرضاً جيداً جداً لتمديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد “.

وتابع:” وسيعرضه على اللاعب لتمديد تعاقده والاستمرار مع الفريق، فيوتشر يفتح الباب لانتقال اللاعب إلى النادي الاهلى فى حال فشل تمديد تعاقده للاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجانى”.