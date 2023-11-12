رد حاسم من رابطة الأندية على شغب جماهير الاهلي أمام الجونة

رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الاهلي ضد الجونة بالأمس، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

واشتبكت جماهير الاهلي مع بعضها البعض أثناء المباراة، وهو ما أثار غضب المسؤولين ووسائل الإعلام في الساعات الأخيرة، بعد مطالبتهم بزيادة عدد الجماهير.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” شاهدنا المشادة التي حدثت بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة وبالتأكيد المراقب ذكر الواقعة في تقريره ولجنة المسابقات هي التي سوف تتخذ القرار “.

وأضاف:” ما شاهدناه في المباراة يجعل هناك صعوبة لزيادة عدد الجمهور في مباريات الدوري “.

وعن بطولة السوبر ومشاركة الزمالك:” كان يجب الإعلان بشكل رسمي من قبل اتحاد الكرة عدم مشاركة الزمالك في السوبر المصري لعامين متتاليين عقب اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة لحسم الجدل “.

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وواصل:” لم يحدث أي شيء في ملف بطولة سوبر النخبة بشأن تغيير الفرق المشاركة أو اشتراك الزمالك في البطولة والفرق الأربعة الذي تم الإعلان عنها هي من ستلعب البطولة”.

واختتم:” رابطة الأندية كانت تنوي إنشاء لجنة من كبار نجوم كرة القدم المصرية لاختيار أفضل لاعب في الدوري عقب كل جولة وكذلك لتقديم جوائز لأفضل مدرب وأفضل حكم بشكل دوري، ولكن تم تأجيل الأمر”.