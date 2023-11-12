شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك الثلاثاء فى ربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سلة الأهلى رجال مع الزمالك فى ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد غد الثلاثاء 14 نوفمبر، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية، وتقام المباراة على صالة الزمالك بميت عقبة، بينما تقام مباراة العودة الجمعة 17 نوفمبر على صالة الأهلى بالجزيرة.

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى البحرين.

وأبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.